الكويت تسجل 758 إصابة جديدة بـ "كورونا" وحالتي وفاة

المصدر: الكويت-وام

أعلنت الكويت اليوم تسجيل 758 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجة في البلاد إلى 103199 حالة في حين تم تسجيل حالتي وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 597 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند في بيان صحفي قوله إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 108 حالات ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بـ (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8391 حالة.

وأشار إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها في الساعات الـ 24 الماضية بلغ 4138 مسحة ليصل مجموع الفحوصات 733893 فحصا.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 649 إصابة في الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من الفيروس 94211 حالة.

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