السعودية تسجل 461 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 461 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم السبت.

وأشارت الوزارة في بيان صادر، اليوم، إلى تسجيل 30 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس، وتماثل 769 حالة للشفاء من كوفيد 19 خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت، الخميس، تسجيل 30 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 4599 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحافي اليوم إلى تسجيل 498 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 331857 حالة.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 1007 حالات شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 314793 حالة.

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