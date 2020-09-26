مصر.. 112 إصابة جديدة بـ "كورونا" و18 حالة وفاة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الجمعة، تسجيل 112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و18 حالة وفاة، وذلك مقارنة مع 138 إصابة و13 وفاة أمس.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد في بيان إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، بلغ 102625 حالة من ضمنهم 93531 حالة تم شفاؤها، و 5853 حالة وفاة".

وكانت مصر فرضت في منتصف مارس إجراءات عزل عام لمكافحة تفشي الفيروس، شملت حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما. لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو.

وفي أحدث تخفيف للإجراءات، سمحت الحكومة مؤخرا بإقامة حفلات الزواج والمناسبات الثقافية في أماكن مكشوفة اعتبارا من اليوم الاثنين 21 سبتمبر، وذلك بعد حظرها لشهور في مسعى لاحتواء انتشار الفيروس.

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