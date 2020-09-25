86 ألف حالة إصابة جديدة بـ«كوفيد-19» في الهند

المصدر: نيودلهي - د.ب.أ

أعلنت وزارة الصحة الهندية، أمس، تسجيل 86 ألفاً و508 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة في الهند خمسة ملايين و732 ألفاً و518 حالة.

ونقلت شبكة «إن دي تي في» عن الوزارة القول، إنه تم تسجيل 1129 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 91 ألفاً و149 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 87 ألفاً و374 حالة شفاء جديدة من الفيروس، لتستمر حالات الشفاء في تجاوز الإصابات لليوم السادس على التوالي.

من جانب آخر، هطلت أمطار غزيرة في العاصمة المالية للهند مومباي أصابت حركة الطرق وحركة القطارات بالشلل، وغمرت المناطق المنخفضة بالمياه.

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