السعودية: السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيا من داخل المملكة وخارجها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم، عن صدور الموافقة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيا من داخل وخارج المملكة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" ، عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أن ذلك جاء بناء على ما ورد من الجهات المختصة بشأن مستجدات مواجهة جائحة فيروس " كورونا " المستجد واستجابة لتطلع كثير من المسلمين في الداخل والخارج لأداء مناسك العمرة والزيارة وانطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة على صحة قاصدي الحرمين الشريفين وسلامتهم.

ولفت المصدر إلى أن المرحلة الأولى تتمثل في السماح بأداء العمرة للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بداية من يوم الأحد الموافق 4 أكتوبر 2020 بنسبة 30% /6 آلاف معتمر/ اليوم/ من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام.

ونوه إلى أن المرحلة الثانية تتمثل في السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بداية من يوم الأحد 18 أكتوبر 2020م، وذلك بنسبة 75% /15 ألف معتمر/اليوم، 40 ألف مصلٍ/اليوم/ من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام، وبنسبة 75% كذلك من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للروضة الشريفة في المسجد النبوي.

وتتمثل المرحلة الثالثة بالسماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، بداية من يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر 2020م، حتى الإعلان الرسمي عن انتهاء جائحة كورونا أو تلاشي الخطر، وذلك بنسبة 100% /20 ألف معتمر/اليوم، 60 ألف مصلٍ/اليوم/ من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام، وبنسبة 100% كذلك من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد النبوي، ويكون قدوم المعتمرين والزوار من خارج المملكة بشكلٍ تدريجي، ومن الدول التي تقرر وزارة الصحة عدم وجود مخاطر صحية فيها تتعلق بجائحة كورونا.

أما المرحلة الرابعة فتتمثل بالسماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، بنسبة 100% من الطاقة الاستيعابية الطبيعية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك عندما تقرر الجهة المختصة زوال مخاطر الجائحة.

وسيتم تنظيم دخول المعتمرين والمصلين والزوار عبر تطبيق /اعتمرنا/، الذي ستطلقه وزارة الحج والعمرة، بهدف إنفاذ المعايير والضوابط الصحية المعتمدة من وزارة الصحة والجهات المختصة.

وأهابت وزارة الداخلية السعودية بالمعتمرين والمصلين والزوار ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية، وتطبيق التعليمات والاشتراطات الصحية، من ارتداء الكمامة والحفاظ على مسافة التباعد الآمن، وعدم التلامس.

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