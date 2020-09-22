عقب تصريحات عون الأخيرة.. "ذاهبون إلى الجحيم" يتصدر "تويتر" في لبنان

المصدر: ديما منصور - دبي

تصدر وسم #ذاهبون_إلى_الجحيم (رايحين عجهنم) موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في لبنان، وذلك عقب تصريح للرئيس اللبناني ميشال عون، خلال مؤتمر صحافي، حذر فيه من الفشل في الاتفاق حول تشكيل الحكومة.

وكان عون أجاب على سؤال من أحد الصحافيين، بعد أن ألقى كلمته، عن الاتجاه الذي سيسير فيه لبنان إذا لم يتفق الزعماء المنقسمون، بقوله: "طبعا على جهنم".

وفور انتهاء المؤتمر الصحافي، دشن مغردون لبنانيون وسم "رايحين عجهنم"، والذي تفاعل معه الآلاف من خلال التعليقات الغاضبة والساخرة والمنتقدة للأوضاع اللبنانية.

وكان من بين الذين شاركو الوسم الفنانة اللبنانية نيكول سابا، والتي غردت قائلة: "نحنا ما قلنا شي انت قلتها: #رايحين_عجهنم".

وطالب مغردون، بطريقة ساخرة، بإصدار توضيح حول إجابة الرئيس اللبناني، وعن قصده بجملة "رايحين عجهنم"، فقال أحد المغردين: "على رئاسة الجمهورية أن تخرج على الاعلام بتوضيح حول جواب فخامة الرئيس، #رايحين_عجهنم، وتصحيح وتصويب المعلومة وتعديلها الى أننا في #جهنم وليس بقدرتنا أن نكون أكثر فساداً."

من جانبه غرد الإعلامي في قناة "الجديد" اللبنانية رامز القاضي متهكما:‏ "لا داعي للهلع ‎رايحين عجهنم".

وأكد مغردون أن لبنان والشعب اللبناني يستحق الانقاذ لتجنب المصير الذي تحدث عنه الرئيس عون، فقال أحدهم: "ألا يستحق لبنان واللبنانيون الإنقاذ، ألا يستحقون عدم الذهاب إلى جهنم.. مصلحة لبنان فوق التحالفات المصلحية وما أوصلتنا إليه".

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