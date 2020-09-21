الهند تسجل أكثر من 86 ألف إصابة جديدة بـ "كورونا"

المصدر: نيودلهي -د ب ا

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الاثنين تسجيل 86 ألفا و 961 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس خمسة ملايين و 487 ألفا و 580 حالة

ونقلت شبكة ان دي تي في عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 1130 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 87 ألفا و 882 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 93 ألفا و 356 حالة شفاء من الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يعد ذلك ثالث يوم على التوالي تتجاوز في حالات الشفاء الاصابات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news