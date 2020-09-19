السعودية تسجل 551 إصابة جديدة بـ"كورونا" و28 حالة وفاة

المصدر: الرياض-وام

أعلنت المملكة العربية السعودية تسجيل 551 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد / كوفيد 19 / ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بها منذ ظهور الفيروس 329271 حالة.

وذكر مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي في المؤتمر الصحفي اليومي، أن عدد المتعافين الجدد من الإصابة بلغ 1078 حالات تعاف ليبلغ العدد الكلي لمن تماثلوا للشفاء 309430 حالات فيما تم تسجيل 28 حالة وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 4458 حالة وفاة.

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