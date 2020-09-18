5 حالات وفاة و 704 إصابات جديدة بـ "كورونا" في الكويت

المصدر: الكويت -وام

أعلنت الكويت تسجيل 704 إصابات جديدة بمرض كورونا المستجد /كوفيد-19/ في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 98528 حالة في حين تم تسجيل 5 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 580 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند قوله إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وبين ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 101 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض /كوفيد-19/ وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9172 حالة.

وأشار إلى ان عدد المسحات التي تم القيام بها في الساعات الـ 24 الماضية بلغ 5928 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 701484 فحصا.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 865 إصابة في الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من المرض 88776 .

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