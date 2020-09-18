روسيا تعلن اكتمال التجارب السريرية الأولى على لقاح ثانٍ لـ «كورونا»

المصدر: موسكو ■د.ب.أ

أكد مركز الأبحاث الحكومي الروسي «فيكتور» اكتمال المرحلة الأولى من التجارب السريرية على اللقاح الروسي الثاني ضد كورونا، وتأكيد سلامته الكاملة.

ونقلت وكالة «سبوتنيك»، أمس، عن متحدث باسم المركز القول إن اللقاح الروسي الثاني ضد فيروس كورونا «يقدم مناعة لا تستمر مدى الحياة».

ونوه متحدث إلى مشاركة أكثر من 3000 متطوع في التجارب التي ستتم داخل المركز، ضمن عمليات التأكد من كفاءة عمل اللقاح.

وأعلنت في وقت سابق رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك ورفاه المواطنين آنا بوبوفا، أن مركز الأبحاث الحكومي «فيكتور» سيكمل التجارب السريرية للقاح ضد فيروس كورونا في 30 سبتمبر. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في أغسطس الماضي تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم، وقد طوره مركز غاماليا للأبحاث في مجال الأوبئة والأحياء الدقيقة بالتعاون مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

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