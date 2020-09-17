"قوات التحالف" تعترض وتدمر طائرة حوثية "مفخخة" باتجاه السعودية

المصدر: الرياض - وام

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، اعتراض وتدمير طائرة دون طيار "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية.

وأكد المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، في بيان صدر اليوم، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط، جنوب المملكة.

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