الاتحاد العربي لحقوق الإنسان يرحب بمبادرات السلام

المصدر: جنيف - وام

أعرب الاتحاد العربي لحقوق الإنسان عن تأييده وترحيبه بمبادرات السلام العربية الإسرائيلية. وأعرب عن تطلعه إلى أن يحقق هذا السلام ما تصبو إليه شعوب المنطقة من آمال، وأن يحقق السلام والتنمية في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد رئيس الاتحاد، عيسى العربي، أن قرارات السلام ومبادراته، هي قرارات سيادية للدول، تتخذها بناء على ما تراه سبيلاً لتحقيق مصالحها العليا، وأن خيارات السلام دائماً خيارات تنسجم مع القيم والمبادئ السامية التي تكرست بميثاق الأمم المتحدة، وأكدت عليها التشريعات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وتتطلع إليها جميع الدول والشعوب الإنسانية سبيلاً لتحقيق السلام والتنمية التي تحقق الحياة الكريمة والآمنة، بعيداً عن الحروب والصراعات المسلحة.

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