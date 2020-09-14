الكويت تسجل 3 وفيات و 708 إصابات جديدة بـ "كورونا"

المصدر: الكويت - وام

أعلنت الكويت اليوم تسجيل 3 حالات وفاة و 708 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة الانباء الكويتية عن وزارة الصحة ان إجمالي حالات الوفاة بالفيروس ارتفع حتى اليوم إلى 563 حالة،فيما وصل عدد مجموع الإصابات إلى 95472 حالة .

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 506 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) 85501 حالات.

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