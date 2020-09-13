روسيا تبدأ توزيع أول دفعة من لقاح «سبوتنيك V» في الأقاليم

المصدر: موسكو - وكالات

أعلنت وزارة الصحة الروسية، أمس، بدء توزيع أول دفعة من اللقاح الروسي «سبوتنيك V» ضد فيروس كورونا المستجد، على الأقاليم الروسية. وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة «سبوتنيك»: «خلال توزيع الدفعة الأولى، سيتم ترتيب الإجراءات اللوجستية الخاصة بإمداد الأقاليم الروسية باللقاح وتوزيعه وتنظيم تلقيح المواطنين، خصوصاً من الفئات الأكثر عرضة للخطر».

وسجلت وزارة الصحة الروسية، يوم 11 أغسطس الماضي، اللقاح ضد فيروس «كورونا»، وأطلقت عليه اسم «سبوتنيك V»، وعمل على إنتاج اللقاح متخصصون في مركز «غامالي» بدعم من صندوق الاستثمار المباشر الروسي.

من جهة أخرى، أعلنت السلطات الصحية الروسية، أمس، عن تسجيل 5488 إصابة و119 وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، لترتفع بذلك الحصيلة إلى مليون و57 ألفاً و362 حالة، منها 18 ألفاً و484 وفاة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news