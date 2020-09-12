الكويت تسجل حالة وفاة و 736 إصابة جديدة بـ"كورونا "

المصدر: الكويت-وام

أعلنت الكويت اليوم عن تسجيل حالة وفاة واحدة و736 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد"كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة الانباء الكويتية "كونا" عن وزارة الصحة ان إجمالي عدد الاصابات بالفيروس ارتفع إلى 94211 حالة في حين بلغ مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 558 .

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 744 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من الفيروس 84404 حالة.

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