إصابات «كورونا» اليومية في روسيا تتجاوز الـ 5500

المصدر: موسكو - د.ب.أ

أعلنت السلطات الصحية الروسية أن حصيلة الحالات الجديدة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في البلاد، لاتزال لليوم الثالث عند أعلى مستوى، منذ أكثر من شهر، بتسجيل السلطات الصحية، خلال آخر 24 ساعة، أكثر من 5500 ألف إصابة جديدة بالوباء.

وأعلنت غرفة العمليات، الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في روسيا، أمس، في تقريرها اليومي رصد 5504 إصابات جديدة بالفيروس، مقابل 5363 إصابة في اليوم السابق، ما يمثل أكبر حصيلة إصابات يومية منذ 30 يوليو، عندما تم تسجيل 5509 إصابات.

ولفت التقرير إلى أن الإصابات الجديدة تتوزع بين كل أقاليم البلاد الـ85، مشيراً إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 22.5% من المرضى الجدد. وسجلت السلطات الصحية الروسية، خلال اليوم الأخير، 102 وفاة جديدة ناجمة عن «كوفيد-19»، مقابل 128 وفاة، أول من أمس. وارتفع إجمالي عدد الإصابات بـ«كورونا»، التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة، بـ0.5%، خلال آخر 24 ساعة، وأصبح 1051874 إصابة مؤكدة، منها 18365 حالة وفاة، و165402 حالة نشطة.

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