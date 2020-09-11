مصر تسجل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلنت وزارة الصحة المصرية، امس،عن تسجل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة ، كما كشفت عن خروج 908 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 81597 حالات حتى اليوم.

وفي التفاصيل، أوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 154 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاً إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي عدد المصابين الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى امس الخميس، هو 100557 حالة من ضمنهم 81597 حالة تم شفاؤها، و5590 حالة وفاة.

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