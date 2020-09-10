صور للسماء الحمراء في كاليفورنيا تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أمس، صور "السماء الحمراء" في كاليفورنيا، وخليج سان فرانسيسكو، وهي ظاهرة تحدث بسبب تأثير الحرائق في المناطق المحيطة بالمدن.

وأدت حرائق الغابات التي أشعلت مناطق عديدة بالساحل الغربي الأميركي، لاكتساء السماء في كاليفورنيا باللون الأحمر المتوهج، الذي لفت أنظار المغردين والمصورين المحترفين على حد سواء.

وقال خبير الأرصاد الجوية في شبكة "سي إن إن" غودسون جونز: "عندما يصبح الدخان والرماد أكثر كثافة بالقرب من حرائق الغابات، فإنه يمكن أن يقطع ضوء الشمس تماما، مما يجعل السماء تبدو وكأنها جوف الليل".

وحسب (سكاي نيوز)، فقد أشعل السكان الأضواء، ونظروا إلى سماء بلون الصدأ مما جعلها تبدو وكأنها ليلا. الرياح تحمل دخان حرائق الغابات من بعيد. يحترق كل من حريق الخور وحريق نورث كومبلكس على بعد أكثر من 200 ميل ، ومع ذلك يمكن الشعور بوجودهما في منطقة الخليج. أماكن أخرى ، مثل سالم ، أوريغون ، تشهد توهجات نهاية العالم مماثلة.

وقال أحد سكان فرانسيسكو: "الدخان والرماد مثلا نسخة طبيعية لصور بإعدادات إنستغرام"، بينما وصف آخرون المنظر "بالمرعب" أو "بالكابوس".

وقد أعلنت فرق الإطفاء في كاليفورنيا، الاثنين الماضي، أن الحرائق التي شهدتها الولاية هذا العام، والتي ما زال قسم كبير منها مستعر، التهمت حتى الآن أكثر من 8000 كيلومتر مربع، مشيرة إلى أن هذه المساحة من الحرائق لم يسبق لها مثيل منذ 33 عاماً.

وقالت المتحدثة باسم فرق الإطفاء، لين تولماتشوف، إن "هذه أول مرة منذ 33 عاما نتخطى فيها مليوني فدان (8000 كيلومتر مربع)"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

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