الأراضي الفلسطينية تسجّل حصيلة وفيات قياسية بـ«الفيروس»

المصدر: رام الله - د.ب.أ

سجّلت الأراضي الفلسطينية، أمس، حصيلة قياسية من الوفيات بفيروس كورونا المستجد، بواقع 10 حالات جديدة خلال 24 ساعة. وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، في بيان صحافي، إنه جرى تسجيل أربع حالات وفاة في القدس، وخمس في الضفة الغربية، وحالة في قطاع غزة.

وبحسب إحصاءات وزارة الصحة، ارتفع إجمالي عدد حالات الوفاة بفيروس «كورونا» في الأراضي الفلسطينية إلى 117 حالة، بينهم تسع حالات في قطاع غزة.

وأفادت الكيلة بتسجيل 717 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و718 حالة تعافٍ، مشيرة إلى وجود 30 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم ثلاثة مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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