محمد بن زايد يؤكد تضامن الإمارات مع السودان لتجاوز محنة السيول والفيضانات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تضامن الإمارات العربية المتحدة، مع دولة السودان، فيما تواجه من فيضانات وسيول أدت إلى الكثير من الخسائر في الأرواح.

وقال سموه، في تغريدة على حسابه في «تويتر» «تضامننا مع السودان الشقيق لتجاوز محنته إثر السيول والفيضانات التي اجتاحته وأسفرت عن خسائر في الأرواح..وخالص تعازينا ومواساتنا إلى أسر الضحايا وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين والسلامة للشعب السوداني الشقيق من كل مكروه.»



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