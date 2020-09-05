ترامب يصف كوسوفو "الأوروبية" بالدولة الشرق أوسطية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كوسوفو الدولة الأوروبية ذات الأغلبية المسلمة، دولة شرق أوسطية، وذلك في تغريدته التي رحب فيها باتفاق السلام الموقع بين كوسوفو وإسرائيل، أمس.

وقال الرئيس الأميركي في تغريدة على تويتر،أمس: "يوم عظيم آخر للسلام بين كوسوفو الشرق أوسطية ذات الأغلبية المسلمة وإسرائيل، حيث اتفقتا على تطبيع العلاقات وإقامة العلاقات الدبلوماسية. أحسنت! قريبا المزيد من الدول الإسلامية والعربية!".

وكوسوفو هي دولة أوروبية ذات أغلبية مسلمة في منطقة البلقان، وكانت إقليما يتمتع بالحكم الذاتي تابعا لصربيا، واستقلت بشكل كامل عن بلغراد بعد مذابح جماعية وإبادة عرقية مارسها الجيش الصربي ضد السكان المحليين.

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