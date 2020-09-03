ذروة ثانية لتفشي «كورونا» في تركيا بسبب حفلات الزفاف

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، امس، إن تركيا تشهد ذروة ثانية لتفشي فيروس كورونا بسبب «الإهمال» في حفلات الزفاف وغيرها من المناسبات الاجتماعية، وذلك وسط تزايد متسارع في أعداد الإصابات والوفيات اليومية بسبب الفيروس.

وقفزت الوفيات بسبب «كورونا» إلى أعلى مستوى لها منذ منتصف مايو (أيار) عندما كانت إجراءات العزل العام مطبقة في أنحاء البلاد، كما ارتفعت حالات الإصابة الجديدة لتصل إلى معدلات منتصف يونيو (حزيران) عند 1600 حالة تقريباً.

وعاودت أنقرة فتح الاقتصاد، ورفعت القيود التي كانت مفروضة على أنشطة عطلات نهاية الأسبوع، وعلى بعض الفئات العمرية أوائل يونيو.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن عدد حالات الإصابة الجديدة بـ«كوفيد - 19» زاد خلال الساعات الـ24 الماضية 1596 حالة، ليصل الإجمالي إلى 273 ألفاً و301 حالة، في حين زاد عدد الوفيات 45 حالة، ليصل الإجمالي إلى 6462.

وطبقاً للبيانات، بلغ إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس 246876.

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