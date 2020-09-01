مئات الآلاف في هونغ كونغ يسجلون لاختبار فحص «كورونا»

المصدر: هونغ كونغ - د.ب.أ

قالت حكومة هونغ كونغ إن مئات الآلاف من المواطنين سجلوا أنفسهم، عبر الإنترنت، للخضوع لاختبار فحص كورونا المستجد مجاناً، بحسب ما ذكرته شبكة إذاعة وتلفزيون هونغ كونغ، أمس. وسجل نحو 430 ألف شخص أنفسهم بحلول الأحد للخضوع للاختبار، كما تم حجز 80 مركز اختبار مجتمعياً بالكامل، لليوم الثلاثاء، أول يوم من بدء تطبيق برنامج الفحص المجتمعي الشامل، الذي يستمر لمدة أسبوعين.

ويبدأ برنامج الفحص المجاني، في ظل غضب عام، بسبب قرار الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، كاري لام، والذي اتخذته نهاية الشهر الماضي، بإرجاء انتخابات المجلس التشريعي لعام 2020، ظاهرياً، بسبب المخاوف من فيروس كورونا.

واتهم المنتقدون لام بالنفاق، لسماحها بإجراء اختبارات فحص «كورونا»، في الوقت الذي أرجأت فيه الانتخابات لمدة عام حتى سبتمبر 2021، معللة قرارها بارتفاع حالات الإصابة بالفيروس. وكانت لام اتهمت منتقدي برنامج الفحص، الأسبوع الماضي، ومن بينهم أطباء «بتعمد الإساءة» للبرنامج الحكومي الطوعي، والعمل «ضد الحكومة المركزية».

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