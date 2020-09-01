باكستان تسجل أدنى حصيلة إصابات بـ «كورونا» منذ 4 أشهر

المصدر: إسلام آباد - د.ب.أ

أعلنت وزارة الصحة الباكستانية، أمس، تسجيل 213 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت قناة «جيو» الباكستانية أن هذه تعد أدنى حصيلة إصابات يومية، يتم تسجيلها في باكستان، منذ أكثر من أربعة أشهر.

ونقلت القناة، عن وزارة الصحة، القول إنه تم تسجيل ست حالات وفاة بالفيروس.

وكانت باكستان سجلت أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا في 26 فبراير الماضي، وفرضت إجراءات إغلاق لمدة ثلاثة أسابيع أواخر شهر مارس الماضي. وارتفعت حالات الإصابة، في الأشهر التي أعقبت مارس، ووصلت لتسجيل 6825 حالة جديدة، في 13 يونيو الماضي. في حين سجلت أعلى حصيلة وفاة يومية بالفيروس، في 19 يونيو الماضي، وبلغت 153 حالة وفاة.

ومع ذلك، تراجعت حالات الإصابة والوفاة بالفيروس، خلال الشهر الماضي، بصورة كبيرة.

وكانت باكستان سجلت أدنى حصيلة إصابات بفيروس كورونا، في 10 أبريل الماضي، وبلغت 186 حالة.

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