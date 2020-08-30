الكويت.. «الصحة» تشكو 3 مسؤولين سابقين ورابع حالي لـ«نزاهة»

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الصحة الكويتية، عن تقديم الوزارة لبلاغين إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» بحق ثلاثة مسؤليين سابقين ورابع حالي، يُشتبه في إهدارهم المال العام في موضوعين متعلقين بمشاريع توسعة المستشفيات الجديدة والمبرمة بين الوزارة وشركات.

وذكرت مصادر حسب «القبس» أن أحد البلاغات يخص مشروع توسعة مستشفى الفروانية والذي تم توقيع عقده في سبتمبر عام 2014، بتكلفة مالية بلغت 265 مليون دينار، فيما يخص البلاغ الآخر مشروع توسعة مستشفى العدان والذي تم إبرام عقده أواخر مارس 2015 بتكلفة تقدّر بـ 232 مليون دينار.

وأشارت المصادر إلى أن المشمولين بالبلاغين هم ثلاثة وكلاء مساعدين سابقين ومدير منطقة صحية حالي.

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