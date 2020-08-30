987 إصابة جديدة بـ«كورونا» في السعودية.. والكويت تسجل 646 حالة

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس، تسجيل 27 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 3840 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحافي إلى تسجيل 987 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 313 ألفاً و911 حالة.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 1038 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 288 ألفاً و441 شخصاً.

وفي الكويت أعلنت وزارة الصحة، أمس، تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء مرض «كوفيد-19» الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 528.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة عبدالله السند، إنه تم تسجيل 646 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في الكويت إلى 84 ألفاً و224 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق، أمس، أن 673 مصاباً تماثلوا للشفاء، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا إلى 75 ألفاً و993.

وفي بغداد أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق أمس تسجيل 77 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 6891 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحافي إلى تسجيل 3834 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 227 ألفاً و446.

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