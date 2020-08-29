السعودية تسجل 987 إصابة جديدة بـ"كورونا" و27 حالة وفاة

المصدر: الرياض-وام

أعلنت المملكة العربية السعودية تسجيل 987 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، تم رصدها بعدد من المدن، ليبلغ العدد الإجمالي للاصابات المؤكدة في المملكة منذ ظهور الفيروس 313911 حالة .

وأوضح الدكتور محمد العبدالعالي مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي للوزارة في المؤتمر الصحفي اليومي أن عدد المتعافين الجدد من الإصابة بلغ 1038 حالة تعاف ليرتفع مجملهم إلى 288441 حالة، فيما تم تسجيل عدد 27 حالة وفاة جديدة، ليصل مجملهم إلى 3840 حالة وفاة.

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