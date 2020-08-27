أول وفاة في غزة بـ «كورونا».. وتشديد إجراءات مكافحة «الفيروس»

المصدر: غزة - رويترز

قالت السلطات الفلسطينية، أمس، إن رجلاً يبلغ من العمر 61 عاماً، توفي في غزة، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، فيما يشدد القطاع إجراءات احتواء تفشي الجائحة.

وقالت وزارة الصحة إن المتوفى كان يعاني أمراضاً أخرى، وكان موضوعاً على جهاز تنفس اصطناعي.

وهذه أول حالة وفاة بالمرض، يسجلها القطاع منذ وفاة مصابة بمركز عزل في مارس.

وقال مسؤولو الصحة إنه تم تسجيل تسع حالات إصابة جديدة بالفيروس، أمس، ست منها كانت في مخيم المغازي للاجئين، الذي بات معزولاً عن سائر القطاع الآن.

واكُتشفت أول أربع حالات في المخيم، الإثنين الماضي، ما دفع سلطات حركة «حماس»، التي تدير القطاع لفرض إجراءات عزل عام.

وسُجلت الحالات الثلاث الباقية في شمال القطاع، ما يشير إلى أن الفيروس بدأ ينتشر في مناطق مختلفة في غزة، التي يقطنها مليوناً نسمة.

ولايزال تفشي المرض بطيئاً خارج مخيم المغازي، لكنه يعزز مخاوف منظمات الصحة المحلية والدولية بشأن الفقر، ومخيمات اللاجئين المكتظة بالسكان، ومرافق المستشفيات المحدودة، وهو مزيج ينذر بكارثة.

وفرضت السلطات المحلية إجراءات عزل عام في كل المدن، وناشدت السكان البقاء بالمنازل طوال الوقت، ووضع كمامات إذا اضطروا للخروج في حالات الضرورة القصوى.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التي تساعد أكثر من نصف سكان غزة، إنها تدرس خططاً بديلة، لمواصلة خدمات الصحة والتعليم والغذاء للمستفيدين، في حال تمديد إجراءات العزل.

وقال المتحدث باسم «أونروا» في غزة عدنان أبوحسنة، إن العيادات ظلت مفتوحة، لكن دون العاملين الذين يقدمون، بدلاً من ذلك، استشارات طبية عبر الهاتف، كما يجري توصيل بعض الأدوية إلى المرضى في المنازل.

وأضاف: «نحن على تنسيق مستمر مع وزارة الصحة، وأيضاً في محادثات داخلية مستمرة حول تطبيق الخطط البديلة الخاصة بنا، في ما يتعلق بمجالات التعليم والصحة والغذاء».

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