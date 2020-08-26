«الغذاء والدواء» الأميركية: لا عناصر للدولة العميقة تؤجل اللقاح

المصدر: واشنطن - رويترز

قال مفوض إدارة الغذاء والدواء الأميركية، الدكتور ستيفن هان، لـ«رويترز»، أول من أمس، إن الإدارة ليست مكونة من عناصر «الدولة العميقة»، التي تحاول تأجيل لقاح لفيروس كورونا، كما أشار الرئيس دونالد ترامب.

وقال هان إنه على ثقة تامة بأن العاملين في إدارة الغذاء والدواء، يركزون على مصلحة الشعب الأميركي فحسب.

واتهم ترامب، السبت الماضي، أعضاء من «الدولة العميقة» في إدارة الغذاء والدواء، دون تقديم دليل، بالعمل على إبطاء اختبارات لقاحات «كوفيد-19»، وتأخيرها إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، المقررة في الثالث من نوفمبر.

وقال هان، لـ«رويترز» في مقابلة: «لم أشهد أي شيء أعتبره (الدولة العميقة)، في إدارة الغذاء والدواء».

وأكد أن لديه علاقة قوية مع ترامب، الجمهوري الذي تضاءلت فرص إعادة انتخابه في نوفمبر، بسبب السخط العام على طريقة تعامله مع جائحة فيروس كورونا.

وتابع هان: «أتمتع بعلاقة جيدة للغاية مع الرئيس وناقشت معه قراراتنا، وأشعر براحة كبيرة، ومازلت أشعر بالراحة تجاه تلك العلاقة».

وأوضح هان أن قرار إدارة الغذاء والدواء السماح بعلاج مرضى فيروس كورونا، باستخدام بلازما دم المتعافين، لم يتم بسبب الضغط السياسي، وقال إنه لن يسمح لضغط من هذا القبيل بالتأثير في قرار متعلق بلقاح «كوفيد-19» في المستقبل.

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