الخارجية الأميركية تدين اجتماع أردوغان مع قياديين اثنين من «حماس»

المصدر: واشنطن - د.ب. أ

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس في بيان اليوم الثلاثاء إن الوزارة تعترض بشدة على استضافة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قياديين من حركة حماس في 22 أغسطس.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية: «تم تصنيف حماس باعتبارها منظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكلا المسؤولين اللذين استضافهما الرئيس أردوغان إرهابيان عالميان محددان بصفة خاصة».

وتابع البيان أن «تواصل الرئيس أردوغان المستمر مع هذه المنظمة لا يؤدي إلا إلى عزل تركيا عن المجتمع الدولي، ويضر بمصالح الشعب الفلسطيني، ويقوض الجهود العالمية لمنع الهجمات التي تنطلق من غزة».

ويسعى برنامج «يو إس ريواردز فور غاستس» لمكافحة الإرهاب للحصول على معلومات عن أحد الاثنين اللذين التقيا بأردوغان لتورطه في عدة هجمات إرهابية وعمليات اختطاف مركبات وأشخاص.

وكان الاجتماع بين الرئيس التركي وقيادة حماس هو الثاني من نوعه خلال العام الجاري، حيث انعقد الاجتماع الأول في فبراير الماضي، وفقا لوزارة الخارجية الأميركية.

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