133 حالة وفاة و2245 إصابة جديدة بـ «كورونا» في إيران

المصدر: طهران - د.ب.أ

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس، أن إجمالي عدد إصابات «كورونا» ارتفع ليتجاوز 361 ألف حالة، بعد تسجيل 2245 حالة إصابة جديدة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بارتفاع إجمالي عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في إيران إلى 20 ألفاً و776 حالة، بعد تسجيل 133 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ولفتت إلى أن 3848 من المصابين في وضع صحي حرج، وأن عدد المتعافين تجاوز 311 ألفاً.

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