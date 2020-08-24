الحزب الجمهوري يسمي رسمياً ترامب لولاية رئاسية ثانية

المصدر: واشنطن - وكالات

سمى الحزب الجمهوري رسميا، الاثنين، الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرشحا لولاية رئاسية ثانية في انتخابات الثالث من نوفمبر ومن دون مفاجآت.

وسمى حوالي 330 مندوبا اجتمعوا في شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية، الرئيس مرشحا لهم في اليوم الأول من مؤتمر الجمهوريين.

وأعلن المندوبون الذين يمثلون خمسين ولاية أميركية دعمهم للرئيس واحدا تلو آخر، بدءا بولاية آلاباما بحسب التسلسل الأبجدي.

وفي تغريدة أرسلها من الطائرة الرئاسية إير فورس وان، أبدى ترامب استياءه لعدم قيام شبكتي «سي إن إن» و«أم أس إن بي سي» بنقل وقائع التصويت مباشرة. وكتب «تضليل إخباري. على الحزب الجمهوري أن يتصدى لهذا الأمر».

ومن المقرر أن يلقي ترامب خطاب قبول الترشيح في البيت الأبيض يوم الخميس.

ويواجه ترامب منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وفي وقت سابق الاثنين، أعاد الجمهوريون تسمية نائب الرئيس مايك بنس مرشحا للمنصب.

وقال بنس في مداخلة مقتضبة «تحتاج أميركا إلى أن يبقى دونالد ترمب أربعة أعوام إضافية في البيت الأبيض».

وأضاف «سمعت الأسبوع الماضي أن الديمقراطية على المحك»، في إشارة إلى عبارة استخدمها الديمقراطيون مرارا خلال مؤتمرهم.

وتدارك بنس «لكننا نعلم جميعا أن الاقتصاد هو على المحك، والقانون والنظام هما على المحك».

وكان ترامب، قرر وبسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في جنوب الولايات المتحدة إلغاء المؤتمر الوطني «الكبير» للحزب الجمهوري، والذي كان مقرراً عقده في مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا الشهر المقبل لتعيينه رسمياً مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، إن هذا ليس الوقت المناسب لعقد «مؤتمر وطني كبير ومكتظ بالناس».

ولفت إلى أن فعاليات المؤتمر ستجري «عبر الإنترنت بشكل ما»، مشيراً إلى أن مندوبي الحزب الجهوري الذين سيكرسونه رسمياً مرشح الحزب إلى الانتخابات الرئاسية سيفعلون ذلك في ولاية نورث كارولاينا خلال «اجتماع سريع إلى حد معقول».

يشار إلى أنه كان مقرراً عقد المؤتمر في جاكسونفيل من 24 ولغاية 27 أغسطس، لكن فلوريدا سجلت مؤخراً طفرة في الإصابات الجديدة بكوفيد-19.

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