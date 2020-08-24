وزيرا الصحة الإماراتي والإسرائيلي يبحثان التعاون المشترك في مجالات الأبحاث ومكافحة كورونا

المصدر: أبوظبي - وام

أجرى وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن بن محمد العويس، اتصالاً هاتفياً، اليوم الاثنين، مع وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين، بحثا خلاله مسارات التعاون الثنائي في مجالات الصحة والبحث العلمي.

وناقش العويس وإدلشتاين سبل تعزيز التعاون في المجال الطبي إلى جانب الصناعات الدوائية، والأبحاث الطبية، وأطر التعاون المشترك في مكافحة جائحة وباء كوفيد 19 (كورونا).

وبحث الجانبان خلال الاتصال الهاتفي مشاريع مستقبلية للشراكة العلمية والطبية خاصة في مجال التجارب الخاصة بإيجاد لقاح أو دواء للفيروس إضافة إلى تبادل الزيارات بين الوفود.

وقال العويس: "في ظل الظروف التي تفرضها جائحة فيروس كورونا المستجد على دول العالم يتوجب تضافر الجهود في مجال البحث الطبي والتي ستصب في صالح الإنسانية". ورحب بالتعاون الثنائي في هذا المجال بما يعود بالنفع على البلدين والإنسانية جمعاء.

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