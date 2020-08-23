كرواتيا تعلن عن قيود جديدة لمواجهة عودة تفشي فيروس «كورونا»

المصدر: بلغراد - د.ب.أ

أعادت كرواتيا، أمس، فرض بعض القيود لمواجهة عودة تفشي حالات الإصابة بفيروس «كورونا»، التي بدأت تبعد السياح الأجانب من البلاد، وبددت الآمال بشكل كبير بشأن موسم جيد متأخر.

وسجل المقر الرئيس للجنة مواجهة فيروس كورونا 306 إصابات جديدة وحالة وفاة واحدة، وهو أحدث رقم قياسي، بعد سلسلة من الأرقام القياسية في حالات الإصابة اليومية في عودة التفشي الحالي، التي بدأت منتصف الأسبوع الماضي.

وهناك حالياً 2052 حالة نشطة و6868 شخصاً في العزل، طبقاً لما ذكرته السلطات في المؤتمر الصحافي اليومي في زغرب.

وسعياً للحد من انتشار فيروس «كورونا» وتنفيذاً للتوصيات، فرضت الحكومة مجموعة من الإجراءات التي ستدخل حيز التنفيذ غداً، وتستمر 14 يوماً على الأقل.

وسيُسمح للمقاهي والحانات فقط بالضيوف في المناطق المفتوحة، ولن يتم السماح لأكثر من 50 شخصاً في الجنازات وحفلات الزفاف، ولن يشارك أكثر من 20 شخصاً في الحفلات الخاصة.

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