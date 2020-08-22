مصر تعلن تخطيها الموجة الأولى لفيروس كورونا بنجاح

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، تجاوز مصر الموجة الأولى لفيروس كورونا المستجد بنجاح.

وقالت وزيرة الصحة والسكان، هالة زايد، في تصريحات لفضائية «اكسترا نيوز» اليوم السبت، إن مصر نجحت في تخطي الموجة الأولى لفيروس كورونا، رغم عدم وجود خبرات مسبقة.

وأشارت هالة زايد إلى أنه لا يوجد أي تخوف من مواجهة الموجة الثانية، حيث أن المشكلة ليست في إدارة الأزمة في حالة الموجة الثانية، ولكن المشكلة هي توقف الاقتصاد والدراسة.

ودعت وزيرة الصحة المواطنين ووسائل الإعلام إلى التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، موضحة أنه بالتنسيق مع وزير التربية والتعليم تم تخطي امتحانات الثانوية العامة والأزهرية بنجاح، بالإضافة إلى انتخابات مجلس الشيوخ.

وأكدت أن 100% من حالات الإصابة في مصر لديها القدرة على الاستجابة للعلاج، مشيرة إلى أن العزل المنزلي خفض مدة التعافي من الفيروس، حيث أصبح التعافي خلال ثمان أو عشرة أيام.

وأشارت الوزيرة إلى أن العامل الفيصل في رجوع الإصابات مرة أخرى إلى مصر وانتشارها هو المواطن، متابعة أن الدولة التي شهدت ارتفاعات أخرى بالفيروس يعود إلى تراجع مواطنيها في اتخاذ الإجراءات الاحترازية، طالبة من المواطنين ارتداء الكمامة وغسل اليد والمحافظة على التباعد.

وأضافت وزيرة الصحة أن هناك 6 لقاحات في العالم والتي وصلت إلى مرحلة الأبحاث السريرية، حيث أن الوزارة قامت بالعمل مع جميع الشركات المنتجة لتلك اللقاحات، ومنها لقاح أكسفورد وحجز منه كمية مناسبة لمصر، إضافة إلى الشركات الصينية المنتجة له.



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