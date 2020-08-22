السعودية: 1213 إصابة جديدة بـ «كورونا» وشفاء 1591 حالة

المصدر: عواصم ■وكالات

شهدت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، بالسعودية، انخفاضاً ملموساً، حيث أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس، رصد 1213 إصابة جديدة بالعدوى، خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 1287 إصابة، الخميس.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، في بيان لها، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد، في المملكة، إلى 305 آلاف و186 حالة مؤكدة، بزيادة 1213 إصابة على المسجلة أمس.

وتم تسجيل 1591 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 277 ألفاً و67 حالة (91% من إجمالي الإصابات المسجلة).

وأعلنت الوزارة تسجيل 32 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 3580 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة 24 ألفاً و539 حالة، منها 1675 حالة حرجة.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، أمس، تسجيل 502 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة بالبلاد إلى 79 ألفاً و269، وتم تسجيل حالتي وفاة، إثر إصابتهما بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 511.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، الدكتور عبدالله السند، في بيان صحافي، إن جميع الحالات السابقة، التي ثبتت إصابتها بالمرض «مخالطة لحالات تأكدت إصابتها، وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى، وفحص المخالطين لها».

وعن حالات الشفاء، قال السند تم تسجيل 622 حالة شفاء من المصابين بفيروس «كوفيد-19»، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 71 ألفاً و264 حالة.

وسجّلت مناطق سيطرة الفصائل، شمال غرب سورية، أول وفاة بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أفاد مسؤول صحي محلي، ما يثير خشية تفشي الوباء في منطقة تكتظ بالنازحين.

ويقيم نحو ثلاثة ملايين شخص، نصفهم تقريباً من النازحين، في المناطق الخارجة عن سيطرة القوات السورية في إدلب ومحيطها، وسط ظروف معيشية صعبة، يفاقمها نقص خدمات الرعاية الطبية، بعدما طالها القصف والمعارك، جراء العمليات العسكرية.

وقال المتحدّث باسم مديرية صحة إدلب، عماد زهران: «تم تسجيل أول حالة وفاة لسيدة تبلغ من العمر 80 عاماً، توفيت الثلاثاء خلال تلقيها العلاج في أحد المستشفيات».

والسيدة هي نازحة من ريف إدلب الجنوبي.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية تسجيل 4288 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 197 ألفاً و85 حالة في جميع أنحاء العراق، فضلاً عن تسجيل 75 حالة وفاة.

وفي رام الله، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أمس، تسجيل ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬457 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وأربع حالات وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت، في بيان، إن حالات الوفاة كانت في مدينة دورا بمحافظة الخليل، ومدينة نابلس، وجبل الزيتون، ومخيم شعفاط بالقدس.

تسجيل ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬457 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و4 حالات وفاة في فلسطين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news