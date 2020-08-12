روسيا تعلن موعد إطلاق أولى الدفعات من لقاح "كورونا"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم، أن إنتاج أولى الدفعات من لقاح كورونا سيتم خلال الأسبوعين القادمين.

وعلق وزير الصحة الروسي، على الانتقادات بشأن اللقاح "الزملاء الأجانب الذين يشعرون على ما يبدو بمنافسة معينة، يحاولون التعبير ببعض العبارات، التي في رأينا لا أساس لها على الإطلاق".

وقال موراشكو، أمس: "بحسب النتائج، أظهر اللقاح فاعلية وأماناً عاليين، وذلك من خلال اختبارات على المتطوعين، الذين لم تظهر عليهم أية مضاعفات خطيرة".

وجاء إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، عن توصل العلماء في المختبرات الروسية إلى إنتاج وتسجيل أول لقاح في العالم مضاد لفيروس كورونا المستجد، ليمثل أملاً جديداً في نجاة البشرية.

كما أعلن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، خلال مؤتمر عبر الإنترنت في المركز الصحافي الدولي التابع لوكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا"، أمس الثلاثاء، أنه تلقى طلبات لشراء مليار جرعة من لقاح فيروس "كورونا" المستجد، من أكثر من 20 دولة في العالم.

وقال دميترييف: "لقد تلقينا بالفعل طلبات أولية لأكثر من مليار جرعة من اللقاح الروسي. المسألة هي بالطبع مسألة الموافقة على اللقاح في بلدان مختلفة، وهي مسألة قدرات إنتاج اللقاح في أسواق مختلفة، لكن يمكننا أن نؤكد أننا تلقينا طلبات أولية لما يزيد قليلاً على مليار (جرعة) من أكثر من 20 دولة".

وأطلقت الشركة المنتجة للقاح الروسي، أمس الثلاثاء، اسم "سبوتنيك V" على أول لقاح مسجل ضد فيروس كورونا في العالم، قياساً بإطلاق أول قمر اصطناعي روسي "سبوتنيك" عام 1957، وفقاً للموقع الرسمي للشركة.

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