مودي: الهند قادرة على مغالبة «كورونا» حال تمكنت 10 ولايات من هزيمته

المصدر: نيودلهي - د.ب.أ

قال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، للمسؤولين الإقليميين، أمس، إن الهند يمكنها التغلب على فيروس كورونا في حال تمكنت من هزيمته 10 ولايات من الولايات الأكثر تضرراً، مضيفاً أن هذه الولايات تمثل أكثر من 80% من الحالات النشطة في الهند.

وتحتل الهند المرتبة الثالثة من حيث الدول الأكثر تضرراً من فيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة الأميركية والبرازيل، حيث تبلغ حالات الإصابة لديها 2.3 مليون حالة، وتبلغ حالات الوفاة بالفيروس 45 ألفاً و257 حالة.

وأضاف مودي في مؤتمر عقد بتقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء وزراء الولايات «لدينا رؤية أنه في حال بذلنا جهوداً، ونحن متحدون لهزيمة الفيروس في هذه الولايات الـ10، ستخرج الهند منتصرة في معركتها ضد فيروس كورونا».

وحث مودي الولايات على زيادة اختبارات فحص «كورونا»، قائلاً إن دورها مهم في المعركة ضد الفيروس. يشار إلى أن الهند تجري 700 ألف اختبار يومياً.

وقال مودي «الخبراء يقولون الآن إذا رصدنا حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال 72 ساعة من ظهورها، إذاً ستتراجع حالات العدوى بصورة كبيرة»، مضيفاً أن الهند تحرز تقدماً، حيث تراجع عدد الحالات النشطة، وبلغت أعداد من تعافوا من الفيروس 1.5 مليون شخص.

• تحتل الهند المرتبة الثالثة من حيث الدول الأكثر تضرراً من «كورونا».

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