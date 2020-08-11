إصابات كورونا حول العالم تتجاوز حاجز الـ 20 مليوناً

المصدر: لندن - وام

تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد / كوفيد- 19 / حول العالم حاجز الـ 20 مليون حالة اليوم مع تسجيل الولايات المتحدة و البرازيل و الهند أكثر من نصف الحالات المعروفة و ذلك وفق إحصاء لوكالة رويترز.

و قالت منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن إن هذا المرض التنفسي أصاب ما لا يقل عن أربعة أضعاف متوسط عدد الأشخاص الذين يصابون بأمراض الإنفلونزا الحادة سنويا.

في الوقت نفسه تجاوز عدد حالات الوفاة من كوفيد- 19 الحد الأعلى لعدد الوفيات جراء الإنفلونزا سنويا مسجلا أكثر من 728 ألف حالة وفاة.

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