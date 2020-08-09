37 حالة وفاة و1469 إصابة جديدة بـ «كورونا» في السعودية

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت وزارة الصحة السعودية أمس، تسجيل 37 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 3130 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحافي أمس، إلى تسجيل 1469 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 287 ألفاً و262 حالة.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 1492 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 250 ألفاً و440 شخصاً.

وفي الكويت أعلنت وزارة الصحة أمس، تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء مرض «كوفيد-19» الناجم عن الإصابة بالفيروس، إلى 474.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة عبدالله السند، إنه تم تسجيل 472 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 71 ألفاً و199 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق أمس، أن 476 مصاباً تماثلوا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان أمس، تسجيل سبع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في السلطنة إلى 509 حالات. وقالت الوزارة، في بيان صحافي على موقعها الإلكتروني، إنه تم تسجيل 290 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 81 ألفاً و357 حالة. وفي رام الله، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أمس، عن تسجيل ست حالات وفاة و426 إصابة جديدة بالفيروس في الأراضي الفلسطينية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news