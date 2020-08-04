حالة وفاة بـ «كورونا» كل 7 دقائق في إيران

المصدر: طهران - رويترز

ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن إيران تشهد حالة وفاة كل سبع دقائق جراء فيروس كورونا المستجد، إذ أعلنت وزارة الصحة عن 215 حالة وفاة جديدة بمرض (كوفيد-19) الناتج عن الإصابة بالفيروس، وأطلقت وسائل الإعلام تحذيرات من عدم الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي السليمة.

ونقل التلفزيون عن المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، قولها إن 215 شخصاً توفوا في الأربع والعشرين ساعة الماضية ليبلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 17 ألفاً و405 حالات. كما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة 2598 حالة ليتخطى الإجمالي 312 ألفاً و35 حالة.

وعرض التلفزيون لقطات لإيرانيين في شارع مزدحم دون وضع الكمامة أو مراعاة التباعد الاجتماعي.

وأشار تقرير لمركز أبحاث البرلمان الإيراني إلى أن أعداد البيانات الرسمية الخاصة بـ«كورونا» ربما تكون مثلَي ما تعلنه وزارة الصحة، موضحاً أن البيانات الرسمية تستند فقط إلى أعداد الوفيات في المستشفيات ممّن أجريت لهم فحوص وجاءت نتيجتها إيجابية.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، استناداً إلى بيانات من مصدر لم تذكر اسمه، أن عدد الوفيات بالفيروس في إيران قد يكون ثلاثة أمثال المعلن. ونفت إيران ما ورد بالتقرير، وقالت إنها لا تمارس أي تعتيم.

ومع ارتفاع حالات «كوفيد-19» منذ تخفيف إجراءات العزل العام في إيران منتصف أبريل الماضي، قالت السلطات إن إجراءات للحد من التفشي ستفرض من جديد إذا لم يلتزم الناس بالإرشادات الصحية. وأصبح وضع الكمامة إلزامياً في الأماكن العامة والمغلقة منذ الشهر الماضي.

• 2598 إصابة جديدة بالفيروس في إيران، والإجمالي يصل إلى 312 ألفاً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news