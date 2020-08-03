السودان مستعد للعمل مع واشنطن لحذفه من قائمة الدول الراعية للإرهاب

المصدر: الخرطوم - أ.ف.ب

رحّب السودان بإعراب الولايات المتحدة عن الاستعداد لإزالته من قائمتها السوداء للدول الراعية للإرهاب، مشيراً إلى نيته العمل من أجل تحقيق ذلك.

وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الخميس، إن إزالة السودان من القائمة السوداء للدول الراعية للإرهاب سيكون «أمراً جيداً».

وجاء في بيان للحكومة السودانية الانتقالية نشرته الصحافة، أول من أمس «رحب مجلس الوزراء الانتقالي بالتصريحات التي أدلى بها» بومبيو.

وأكد البيان استعداد السودان «لمواصلة العمل مع الإدارة الأميركية لشطبه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والدخول في علاقة شراكة تفيد البلدين».

وبرزت خلافات بين البلدين على خلفية حزمة تعويض عائلات أميركية عن تفجيري سفارتين أميركيتين في إفريقيا عام 1998، في هجومين تبناهما تنظيم «القاعدة».

واتهمت الولايات المتحدة السودان بأنه دعم المسؤولين عن الهجومين، وطلبت تعويضات لعائلات الضحايا الأميركيين، وهذا الأمر هو شرط حالياً لإزالة السودان عن اللائحة السوداء.

في هذا السياق، أشار البيان إلى أن رئيس الوزراء جدّد «التزام الحكومة السودانية بمواصلة الجهود لإغلاق هذا الملف».

وكان بومبيو قال الخميس، أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، إنه يرغب في إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news