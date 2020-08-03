54 ألف إصابة جديدة بـ «كورونا» في الهند

المصدر: نيودلهي - وكالات

أعلنت وزارة الصحة الهندية، أمس، تسجيل 54 ألفاً و735 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة. وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس مليوناً و754 ألفاً و415 حالة في البلاد. ونقلت شبكة «إن دي تي في» عن الوزارة قولها، إنه تم تسجيل 853 حالة وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حالات الوفاة بالفيروس إلى 37 ألفاً و364 حالة.

وقال وزير الداخلية الهندي أميت شاه، أمس، إن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا وإنه نُقل إلى المستشفى.

ويتولى أميت شاه، وهو مساعد مقرب لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وأحد أقوى السياسيين نفوذاً في البلاد، وزارة سيادية كانت في صدارة مهام التعامل مع تفشي فيروس كورونا في الهند.

وقال شاه في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أطلب منكم يا من تواصلتم معي في الأيام القليلة الماضية أن تعزلوا أنفسكم وتخضعوا للفحص».

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