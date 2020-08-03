463 إصابة جديدة بـ «كورونا» في الكويت

المصدر: الكويت - واس

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس، تسجيل 463 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 67 ألفاً و911 حالة، في حين تم تسجيل أربع حالات وفاة بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى أمس 457 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبدالله السند، أن حالات الإصابة الـ463 تضمنت 319 حالة لمواطنين كويتيين، و144 حالة لغير الكويتيين.

وأعلنت الوزارة شفاء 688 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 59 ألفاً و213 حالة.

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