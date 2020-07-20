الجزائر تعلن عن أكبر حصيلة يومية للإصابات بكورونا

المصدر: الجزائر -د ب أ



سجلت الجزائر اليوم الاثنين، أكبر حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ ظهور الوباء في البلاد نهاية شباط/فبراير الماضي، بعدما أعلنت وزارة الصحة عن رصد 607 إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بزيادة 72 حالة عن اليوم السابق، ليصل مجموع الإصابات إلى 23 ألفا و691 حالة.

وأفاد جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، في الملخص الصحي اليومي، بتسجيل 9 وفيات جديدة بانخفاض حالة واحدة، ليصبح بذلك إجمالي الوفيات 1087 حالة.

وكشف فورار، عن شفاء 349 حالة جديدة، ليصل مجموع الأشخاص الذين تعافوا من الفيروس إلى 16 ألفا و400 حالة، بينما لفت إلى تواجد 64 حالة في العناية المركزة.

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