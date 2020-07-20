465 إصابة جديدة بـ «كورونا» في فلسطين

المصدر: القدس المحتلة - وكالات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، تسجيل 465 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الإصابات النشطة إلى 7895 إصابة.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي عن الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل 325 حالة تعافٍ، بينها 315 في محافظة الخليل، وخمس في محافظة بيت لحم، وثلاث في محافظة طولكرم، وحالتان في نابلس.

وأشارت إلى أن 14 حالة موجودة في غرف العناية المركزة، بينها أربع موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما تم إجراء 3791 فحصاً لعينات مشتبه في إصابتها بالفيروس. وتم تسجيل أربع حالات وفاة في دورا، وسعير، والسموع، والخليل، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 62 حالة وفاة.

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