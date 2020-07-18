3 وفيات و683 إصابة جديدة بكورونا في الكويت

المصدر: الكويت - وام

أعلنت الكويت، اليوم السبت، عن تسجيل ثلاث حالات وفاة و683 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الأربع وعشرين ساعة الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن وزارة الصحة قولها إن مجموع حالات الوفاة بالفيروس المسجلة حتى اليوم بلغ 407، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 58904 حالات.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 639 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من الفيروس 49020 حالة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news