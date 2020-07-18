السعودية تسجل 2565 إصابة جديدة بكورونا و3057 حالة شفاء

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 2565 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في السعودية إلى 248416 .

وقد وصل عدد الفحوصات التي أجرتها السلطات الصحية في السعودية إلى أكثر من مليونين و500 ألف فحص.

كما تم تسجيل 3057 حالة تعافٍ جديدة من كورونا في السعودية، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 194218.

في المقابل تم تسجيل 40 حالة وفاة بفيروس كورونا في السعودية، ما يرفع عدد المتوفين إلى 2447 .

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