اشتباكات داخل برلمان تايوان وخارجه

المصدر: تايبيه ■رويترز

اندلعت اشتباكات داخل وخارج برلمان تايوان مرة أخرى، أمس، بسبب ترشيح الرئيسة تساي إينغ-وين، مساعدة بارزة لها في منصب رقابي كبير، في خطوة وصفها حزب المعارضة الرئيس بالمحسوبية.

وشن حزب كومينتانغ (الحزب القومي الصيني) حملة قوية، ضد ترشيح تشين تشو لرئاسة هيئة (كنترول يوان) الرقابية الحكومية المستقلة.

وكان حزب كومينتانغ، الذي تعرض لهزيمة ثقيلة من قبل تساي، وحزبها الديمقراطي التقدمي، في انتخابات يناير، قد اعتصم هذا الأسبوع في قاعة البرلمان الرئيسة لثلاثة أيام، محاولاً منع تشين من تولي منصبها.

واقتلع عدد من نواب الحزب أكشاك التصويت داخل غرفة البرلمان، لمنع نواب الحزب الديمقراطي التقدمي من الإدلاء بأصواتهم على الترشيح. واتهم حزب كومينتانغ الحزب الديمقراطي بالغش، في جزء من التصويت على الترشيح هذا الأسبوع. ومضى التصويت، أمس، رغم صياح واحتجاج نواب حزب كومينتانغ، الذين حملوا لافتات كتب عليها «تصويت باطل». واشتبك نحو 100 من أنصار حزب كومينتانغ خارج البرلمان مع الشرطة، وحاول البعض اختراق الحواجز، مطالبين الحزب الديمقراطي التقدمي بسحب الترشيح.

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