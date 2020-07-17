إصابات "كورونا" حول العالم تقترب من 14 مليون

المصدر: نيويورك - د ب أ

أظهرت بيانات مجمعة ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم وباتت تقترب من 14 مليون حالة، حيث تجاوز عدد الحالات المصابة 800.13 مليون حتى صباح اليوم الجمعة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية، أن إجمالي الإصابات المؤكدة هو 861.809.13 مليون حالة، وان عدد الوفيات 990.589 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وبيرو وتشيلي والمكسيك وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة وإيران وباكستان وإسبانيا وإيطاليا والسعودية وتركيا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمملكة المتحدة والمكسيك وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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